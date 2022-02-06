Житель Татышлинского района отправился в соседний регион на угнанном автомобиле

17:32, 06 фев 2022

В Татышлинском районе Башкирии у 55-летнего жителя села Новые Татышлы угнали автомобиль «Шевроле Круз». О происшествии сообщили в пресс-службе МВД РФ по РБ.







По предварительной версии, мужчина оставил свою машину возле дома и лег спать. Подозреваемый, проходя мимо авто у калитки, незаметно проник в дом потерпевшего через незапертую дверь и похитил ключи от автомобиля. Далее он завел авто и решил поехать в Пермский край. Там его и остановили сотрудники ГИБДД. За рулем оказался неоднократно судимый 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он признался в содеянном.



«В настоящее время по факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас задержанный находится под стражей», — добавили в ведомстве.

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