В Белебеевском районе мужчина приняв спиртное угнал КамАЗ

В Отдел МВД России по Белебеевскому району обратились сотрудники службы безопасности одного из предприятий. Они сообщили о том, что с их территории угнали грузовик марки КамАЗ.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.



По предварительным данным, житель Белебея работал механиком на предприятии. Злоумышленник,употребив спиртные напитки, взял ключи от грузовика и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Выехав с территории организации, мужчина не справился с управлением, не вписался в поворот и въехал в забор местного кладбища. Протаранив ограду, он повредил несколько захоронений и остановился. Сотрудники ГИБДД задержали его неподалеку от машины.



По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Также в отношении него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Устанавливается ущерб, причиненный захоронениям.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.