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    В Белебеевском районе мужчина приняв спиртное угнал КамАЗ

    slavin Вчера, 15:33123
    В Белебеевском районе мужчина приняв спиртное угнал КамАЗ
    В Отдел МВД России по Белебеевскому району обратились сотрудники службы безопасности одного из предприятий. Они сообщили о том, что с их территории угнали грузовик марки КамАЗ.

    В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

    По предварительным данным, житель Белебея работал механиком на предприятии. Злоумышленник,употребив спиртные напитки, взял ключи от грузовика и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Выехав с территории организации, мужчина не справился с управлением, не вписался в поворот и въехал в забор местного кладбища. Протаранив ограду, он повредил несколько захоронений и остановился. Сотрудники ГИБДД задержали его неподалеку от машины.

    По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Также в отношении него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Устанавливается ущерб, причиненный захоронениям.
    Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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    Метки: Белебеевский район

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