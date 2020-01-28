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В Давлекановском районе инспектор ДПС задержал грабителя

Добавлено: 28.01.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе инспектор ДПС задержал грабителя

У инспектора ГИБДД ОМВД России по Давлекановскому району лейтенанта полиции Александра Феднова был выходной день. Около 15.00 часов он проходил около магазина по улице Красная Площадь и увидел, что из магазина выбежал мужчина, которого с криками «Держи вора!» безуспешно пытался преследовать другой человек.

Лейтенант полиции Феднов погнался за беглецом и задержал его. Полицейский привел его в магазин, где выяснилось, что задержанный несколько минут назад похитил несколько бутылок водки, продукты питания и попытался скрыться.

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На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. У 23-летнего задержанного было изъято похищенное. Молодой человек признался в содеянном.

По факту грабежа дознавателями отдела дознания ОМВД России по Давлекановскому району возбуждено уголовное  дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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