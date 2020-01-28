В Давлекановском районе инспектор ДПС задержал грабителя
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У инспектора ГИБДД ОМВД России по Давлекановскому району лейтенанта полиции Александра Феднова был выходной день. Около 15.00 часов он проходил около магазина по улице Красная Площадь и увидел, что из магазина выбежал мужчина, которого с криками «Держи вора!» безуспешно пытался преследовать другой человек.
Лейтенант полиции Феднов погнался за беглецом и задержал его. Полицейский привел его в магазин, где выяснилось, что задержанный несколько минут назад похитил несколько бутылок водки, продукты питания и попытался скрыться.
По факту грабежа дознавателями отдела дознания ОМВД России по Давлекановскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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