ДТП в Давлекановском районе: пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Сообщается, что, управляя «Ладой Приорой», 27-летний водитель из Чишминского района сбил местного жителя. Ему было 55 лет. Также известно, что водитель был в нетрезвом состоянии, когда произошло ДТП.
По предположению следствия, водитель после того, как сбил пешехода, решил отвезти его в больницу. Но из-за полученных травм пострадавший умер, не добравшись до медицинского учреждения. В данный момент идет разбирательство, уточняются все детали и обстоятельства происшествия. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram