ДТП в Давлекановском районе: пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Сегодня ночью, 19 января, на дорогах республики произошла трагедия. В Давлекановском районе был сбит пешеход. О случившемся извещает ГИБДД по РБ.





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Фото: ГИБДД по РБ