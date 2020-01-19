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ДТП в Давлекановском районе: пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Добавлено: 19.01.20
Просмотров: 117
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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ДТП в Давлекановском районе: пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Сегодня ночью, 19 января, на дорогах республики произошла трагедия. В Давлекановском районе был сбит пешеход. О случившемся извещает ГИБДД по РБ.

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Сообщается, что, управляя «Ладой Приорой», 27-летний водитель из Чишминского района сбил местного жителя. Ему было 55 лет. Также известно, что водитель был в нетрезвом состоянии, когда произошло ДТП.

По предположению следствия, водитель после того, как сбил пешехода, решил отвезти его в больницу. Но из-за полученных травм пострадавший умер, не добравшись до медицинского учреждения. В данный момент идет разбирательство, уточняются все детали и обстоятельства происшествия.

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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по РБ
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