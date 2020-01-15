В Давлеканово началось строительство детсада на 130 мест
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В Давлеканово начато строительство нового детского сада на 130 мест. Дошкольное учреждение, отвечающее всем современным нормам и требованиям, появится на улице Западной, 34. Заказчиком выступает региональное Управление капитального строительства.
Объект возводится за счет средств республиканского бюджета в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Этого события долго ждали жители микрорайона индивидуальной жилой застройки ГНС: здесь, в основном, проживают молодые семьи с маленькими детьми, а ближайший детский сад находится довольно далеко.
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Источник: администрация Давлекановского района
Фото: администрация Давлекановского района
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