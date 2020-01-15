В Давлеканово началось строительство детсада на 130 мест

В Давлеканово начато строительство нового детского сада на 130 мест. Дошкольное учреждение, отвечающее всем современным нормам и требованиям, появится на улице Западной, 34. Заказчиком выступает региональное Управление капитального строительства.







Объект возводится за счет средств республиканского бюджета в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Этого события долго ждали жители микрорайона индивидуальной жилой застройки ГНС: здесь, в основном, проживают молодые семьи с маленькими детьми, а ближайший детский сад находится довольно далеко.

Источник: администрация Давлекановского района

Фото: администрация Давлекановского района

Планируется, что детсад начнет работу в конце 2021 -начале 2022 года. Как отмечает глава районной администрации Ильгиз Мухамедзянов, до этапа строительства был проделан большой опыт, который занял несколько лет. Готовилась проектно-сметная документация, затем госэкспертиза, а самый значительный – включение в республиканскую адресную инвестиционную программу. Благодаря поддержке Главы республики Р.Ф. Хабирова в городе, наряду с детским садом на улице Московской, строится и дошкольное учреждение на Западной. Подрядной организацией является ООО «Главспецстрой».