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В Давлеканово началось строительство детсада на 130 мест

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 16
Рубрика: Экономика
Теги: Давлекановский район
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В Давлеканово началось строительство детсада на 130 мест

В Давлеканово начато строительство нового детского сада на 130 мест. Дошкольное учреждение, отвечающее всем современным нормам и требованиям, появится на улице Западной, 34. Заказчиком выступает региональное Управление капитального строительства.

Объект возводится за счет средств республиканского бюджета в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Этого события долго ждали жители микрорайона индивидуальной жилой застройки ГНС: здесь, в основном, проживают молодые семьи с маленькими детьми, а ближайший детский сад находится довольно далеко.

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Планируется, что детсад начнет работу в конце 2021 -начале 2022 года. Как отмечает глава районной администрации Ильгиз Мухамедзянов, до этапа строительства был проделан большой опыт, который занял несколько лет. Готовилась проектно-сметная документация, затем госэкспертиза, а самый значительный – включение в республиканскую адресную инвестиционную программу. Благодаря поддержке Главы республики Р.Ф. Хабирова в городе, наряду с детским садом на улице Московской, строится и дошкольное учреждение на Западной. Подрядной организацией является ООО «Главспецстрой».
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Источник: администрация Давлекановского района
Фото: администрация Давлекановского района
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