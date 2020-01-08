Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Давлекановском районе почтовые отделения стали комфортнее для инвалидов

В Давлекановском районе почтовые отделения стали комфортнее для инвалидов

Добавлено: 08.01.20
Просмотров: 16
Рубрика: Общество
Теги: Давлекановский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Давлекановском районе почтовые отделения стали комфортнее для инвалидов

Накануне Нового, 2020 года, давлекановцы получили замечательные подарки: в городе были отремонтированы и реконструированы в рамках программы "Доступная среда" почтовые отделения.

Жители, которые обслуживаются в отделениях на ул. Молодежной, Ворошилова, Озерной по достоинству оценили преобразования.

В аварии в Давлеканово пострадали шесть человек

Читайте также:

В аварии в Давлеканово пострадали шесть человек
Обустройство отделений проводится в рамках масштабной программы, которую реализует Почта России в регионах страны. В нашей республике этому направлению уделено особое внимание, поскольку в Башкортостане самая разветвленная сеть отделений почтовой связи. Здесь оказываются различные, очень  востребованные услуги: ежедневно отделения посещают десятки горожан, для которых, безусловно, важно, чтобы были созданы максимально комфортные условия, в том числе для маломобильных граждан.

Как отмечает начальник Давлекановского почтамта Фагима Анисовна Абрамова, работы будут продолжены и в наступившем году: в планах ремонт ряда отделений.
Читать дальше...

Источник: администрация Давлекановского района
Фото: администрация Давлекановского района
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии в 2020 году планируется реорганизация коечного фонда гинекологического отделения ГКБ №13 города Уфы
Здравоохранение
В Башкирии в 2020 году планируется реорганизация коечного фонда гинекологического отделения ГКБ №13 города Уфы
Почта России существенно сократила сроки доставки посылок
Общество
Почта России существенно сократила сроки доставки посылок
В Башкирии зарплата сотрудников Почты России выросла на 17%
Экономика
В Башкирии зарплата сотрудников Почты России выросла на 17%
Почта России отменит комиссию взимаемую при оплате счетов за вывоз мусора
Общество
Почта России отменит комиссию взимаемую при оплате счетов за вывоз мусора
В Сибае Радий Хабиров посадил первое дерево в новое аллее
Политика
В Сибае Радий Хабиров посадил первое дерево в новое аллее
Руководитель отделения почты в Уфимском районе похищала деньги из кассы
Происшествия
Руководитель отделения почты в Уфимском районе похищала деньги из кассы
На северо-востоке Башкирии заменили 35 км проводов ЛЭП
Потребитель
На северо-востоке Башкирии заменили 35 км проводов ЛЭП
В Башкирии стартует мониторинг детских лагерей республики
Общество
В Башкирии стартует мониторинг детских лагерей республики
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: