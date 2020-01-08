В Давлекановском районе почтовые отделения стали комфортнее для инвалидов

Накануне Нового, 2020 года, давлекановцы получили замечательные подарки: в городе были отремонтированы и реконструированы в рамках программы "Доступная среда" почтовые отделения.







Жители, которые обслуживаются в отделениях на ул. Молодежной, Ворошилова, Озерной по достоинству оценили преобразования.

Источник: администрация Давлекановского района

Фото: администрация Давлекановского района

Обустройство отделений проводится в рамках масштабной программы, которую реализует Почта России в регионах страны. В нашей республике этому направлению уделено особое внимание, поскольку в Башкортостане самая разветвленная сеть отделений почтовой связи. Здесь оказываются различные, очень востребованные услуги: ежедневно отделения посещают десятки горожан, для которых, безусловно, важно, чтобы были созданы максимально комфортные условия, в том числе для маломобильных граждан.Как отмечает начальник Давлекановского почтамта Фагима Анисовна Абрамова, работы будут продолжены и в наступившем году: в планах ремонт ряда отделений.