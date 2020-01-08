В Давлекановском районе почтовые отделения стали комфортнее для инвалидов
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Накануне Нового, 2020 года, давлекановцы получили замечательные подарки: в городе были отремонтированы и реконструированы в рамках программы "Доступная среда" почтовые отделения.
Жители, которые обслуживаются в отделениях на ул. Молодежной, Ворошилова, Озерной по достоинству оценили преобразования.
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Как отмечает начальник Давлекановского почтамта Фагима Анисовна Абрамова, работы будут продолжены и в наступившем году: в планах ремонт ряда отделений.
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Источник: администрация Давлекановского района
Фото: администрация Давлекановского района
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