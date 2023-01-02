Какие законы вступают в силу в Башкирии в январе 2023 года

13:01, 02 янв 2023

В январе в Башкортостане вступают в силу ряд законов. Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев разъяснил суть наиболее значимых из них.



Закон Республики Башкортостан от 19 декабря 2022 года № 651-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» определяет источники доходов и направления расходования бюджетных средств.







– Доходы бюджета Республики Башкортостан на 2023 год запланированы в объеме 267,3 миллиарда рублей, – прокомментировал Константин Толкачев. – Расходы составят 285,1 миллиарда рублей. Дефицит обеспечен источниками покрытия. Исполнение социальных обязательств перед гражданами было и остается важнейшей задачей при планировании затрат. Все расходы социального характера будут профинансированы в полном объеме. Также в приоритетном порядке будут финансироваться мероприятия, направленные на инфраструктурное развитие республики.



Закон Республики Башкортостан от 21 ноября 2022 года № 625-з «О Конституционном совете Республики Башкортостан» определяет статус и организационно-правовые основы формирования и деятельности Конституционного совета Республики Башкортостан.



– Основной миссией Конституционного совета является укрепление конституционной законности и обеспечение высшей юридической силы Основного Закона республики. В частности, Конституционный совет будет давать заключения о соответствии Конституции Республики Башкортостан законопроектов, вносимых в Государственное Собрание. Новый орган наделен правом законодательной инициативы. Члены Конституционного совета назначаются на пятилетний срок.



Закон Республики Башкортостан от 19 декабря 2022 года № 655-з «Об использовании копий Знамени Победы органами публичной власти Республики Башкортостан» направлен на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма.



– Законопроект устанавливает, что в День Победы на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления вывешиваются копии Знамени Победы – наряду с государственными флагами Российской Федерации и Республики Башкортостан, флагом муниципального образования. Также устанавливается порядок использования копий Знамени Победы при проведении органами власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, при возложении венков к памятникам Великой Отечественной войны.





Закон Республики Башкортостан от 19 декабря 2022 года № 664-з «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Башкортостан «О промышленной политике в Республике Башкортостан» станет стимулом к модернизации действующих и открытию новых промышленных производств, повышению инвестиционной привлекательности республики.



– Закон касается специальных инвестиционных контрактов в сфере промышленности, которые предусматривают значительные налоговые льготы. Раньше такие контракты заключались при открытии новых производств или их модернизации (так называемый СПИК 1.0), а с августа 2019 года они стали заключаться только при внедрении новых технологий и запуске на их основе серийных производств (СПИК 2.0). В прошлом году ситуация на рынке сильно изменилась, санкции затруднили трансфер технологий. Закон позволит параллельно применять оба механизма – СПИК 1.0 и СПИК 2.0, дав инвесторам равные возможности.



Также в январе вступают в силу федеральные законы:



Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8 процента. Прибавку получат 30,3 миллиона российских пенсионеров.



МРОТ повышен на 6,3 процента, по сравнению с уровнем 2022 года, до 16 242 рублей. Вслед за МРОТ вырастут другие выплаты и пособия, в том числе выплаты по больничным и единовременное пособие при рождении ребенка.



Малообеспеченные беременные женщины и родители детей в возрасте до 17 лет смогут получать универсальное пособие – оно заменит шесть действующих сегодня выплат. Для оформления универсального пособия нужно подать одно заявление без дополнительных справок на портале госуслуг или лично в МФЦ, либо через Фонд социального страхования.



Близкие родственники или законные представители смогут бесплатно находиться в стационаре вместе с детьми-инвалидами вне зависимости от возраста несовершеннолетних и без дополнительных медицинских показаний.



«Примерные программы» в законе об образовании заменены на обязательные – Минпросвещения определит базовый уровень объема и содержания школьного образования. Образовательные организации будут обязаны применять единые федеральные рабочие программы по нескольким предметам, включая русский язык, литературу, историю, обществознание, географию и ОБЖ.



Начал работу Фонд пенсионного и социального страхования, объединивший Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Это упростит гражданам получение социальных выплат – их будут назначать автоматически либо по одному заявлению.









Более 40 мер поддержки бизнеса, введенных в связи с санкциями недружественных государств, продлены до конца 2023 года.



Кроме того, приказом Минфина увеличены минимальные розничные цены на игристое вино и алкоголь крепостью более 28 процентов. Минимальная розничная цена на водку составит 281 рубля за 0,5 литра, на коньяк – 517 рублей, на игристое вино – 239 рублей за 0,75 литра (ранее – 261, 480 и 169 рублей, соответственно).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram