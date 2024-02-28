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Студенты платили за оценки: в Уфе раскрыли 16 эпизодов взяток преподавателю

Студенты платили за оценки: в Уфе раскрыли 16 эпизодов взяток преподавателю

14:49, 28 фев 2024

В Уфе экс- преподаватель транспортного вуза попал под следствие по делу о получении взяток. По сообщению Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, речь идет о 16 эпизодах.

Следователи установили, что в 2020-2021 годах преподаватель вымогал и получал деньги от студентов за положительные отзывы на их дипломные работы и выставление хороших оценок на защите. Сумма одной взятки составляла от 15 до 20 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма незаконно полученных средств могла достигать 240 тысяч рублей.

В следственном управлении отметили, что студенты, не обладавшие должным уровнем теоретических знаний, могли в дальнейшем быть допущены к работе на железной дороге. Это могло негативно сказаться на безопасности железнодорожного транспорта.

В ходе расследования будет дана оценка действиям студентов, которые передавали деньги. В отношении преподавателя возбуждено 16 уголовных дел о получении взятки. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы по каждому эпизоду.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте добавили, что направили представления в контролирующие органы и руководству университета. В них содержится требование устранить обстоятельства, которые способствовали совершению преступлений, а также усилить контроль за работой преподавателей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа взяточничество
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