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Служебный подлог и растрата: чиновница из Шаранского района Башкирии лишилась должности

Служебный подлог и растрата: чиновница из Шаранского района Башкирии лишилась должности

14:15, 06 мар 2024

В Шаранском районе разгорелся скандал, в котором оказалась замешана местная чиновница. Она лишилась работы после приговора суда и прокурорской проверки.

В сентябре 2023 года исполняющая обязанности главы Шаранского сельсовета, имя которой не разглашается, поручила одному из специалистов администрации сфабриковать табели учета рабочего времени. Документы должны были свидетельствовать о том, что местный житель, осужденный за повторное вождение в нетрезвом состоянии, добросовестно отбывает обязательные работы.

Фальсификация документов стала не единственным проступком чиновницы. Прокуратура установила, что она использовала служебную топливную карту для личных нужд, оплачивая бензин за счет бюджета.

Вскрывшиеся факты стали поводом для прокурорского представления в адрес Совета органа местного самоуправления. В документе содержалось требование о рассмотрении вопроса о расторжении трудового договора с недобросовестной чиновницей. В итоге она была уволена.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Шаранский район происшествия
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