Предпринимателей пенсионного возраста освободят от взносов в ПФР

В национальном проекте по поддержке малого и среднего бизнеса предполагается еще одна смягчающая пенсионную реформу мера. Теперь индивидуальный предпринимателей пенсионного возраста предлагают освободить от уплаты страховых взносов в ПФР.
Паспорт нацпроекта уже внесли в правительство, рассказывают "Известия". Он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, а на его реализацию до 2024 года потребуется более 450 млрд руб. Среди мер — наращивание закупок у малого бизнеса, планируется к 2024 году нарастить их объем до 4,2 трлн руб. Еще одна мера — избавить индивидуальных предпринимателей пенсионного возраста от уплаты страховых взносов в ПФР. Такие меры предлагается ввести уже с 1 июля 2019 года. Сейчас ИП оплачивают в фонд порядка 26 545 руб. (если доход не превышает 300 000 руб.), для превышения порога предусмотрены платежи в размере 1% от дохода свыше 300 000 руб., но не более 212 300 руб.
Проект документа запланировано рассмотреть 17 сентября на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Документ описывает стимулирующие действия до конца 2024 года. В документе описано, что общий налоговый режим для самозанятых должен начать действовать с января 2020 года. В единый платеж будут включены и страховые взносы.
Источник: https://pravo.ru/
Паспорт нацпроекта уже внесли в правительство, рассказывают "Известия". Он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, а на его реализацию до 2024 года потребуется более 450 млрд руб. Среди мер — наращивание закупок у малого бизнеса, планируется к 2024 году нарастить их объем до 4,2 трлн руб. Еще одна мера — избавить индивидуальных предпринимателей пенсионного возраста от уплаты страховых взносов в ПФР. Такие меры предлагается ввести уже с 1 июля 2019 года. Сейчас ИП оплачивают в фонд порядка 26 545 руб. (если доход не превышает 300 000 руб.), для превышения порога предусмотрены платежи в размере 1% от дохода свыше 300 000 руб., но не более 212 300 руб.
Проект документа запланировано рассмотреть 17 сентября на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Документ описывает стимулирующие действия до конца 2024 года. В документе описано, что общий налоговый режим для самозанятых должен начать действовать с января 2020 года. В единый платеж будут включены и страховые взносы.
Источник: https://pravo.ru/
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