Предпринимателей пенсионного возраста освободят от взносов в ПФР

Пенсионный маневр

Пенсионную систему переводят на антикризисный режим - в среду целый пакет предложений в Правительстве представил Минтруд. Главный посыл – как сэкономить и сократить бюджетные расходы. Один из вариантов – ограничить пенсии работающим пенсионерам. Не всем, а только тем, чей средний годовой доход превышает 1 млн. рублей или в переводе на более привычные значения 83 тыс. 300 рублей в месяц. Меру предлагают ввести с 2016 или 2017 года.