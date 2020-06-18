Для индивидуальных предпринимателей продлен срок уплаты страховых взносов за 2019 год

| 18 июн 2020 | 12:23

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан напоминает, что 1 июля 2020 года истекает срок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных за 2019 год, в размере 1,0 процента с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей.







При этом общий размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2019 год не может превышать 234 832 рублей.



Указанные суммы должны уплатить физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие физические лица, занимающиеся частной практикой.









Для индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущих деятельность в отраслях экономики, пострадавших от угрозы распространения коронавируса, срок уплаты страховых взносов за 2019 год размере 1,0 процента продлен на четыре месяца. С учетом продления срок уплаты истекает 2 ноября 2020 года.

Указанный срок дополнительно сдвигается за счет возможности вносить платеж по частям. Платеж, по которому предусмотрено продление срока, можно поделить на 12 равных частей и перечислять их в бюджет с периодичностью один раз в месяц:

первую из 12 частей - не позднее последнего числа месяца, следующего за тем, в котором истек срок с учетом продления;

оставшиеся 11 частей - не позднее последнего числа каждого из последующих 11 месяцев.



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Фото: newsbash.ru

Уплатить взносы можно онлайн с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Также данный сервис позволяет заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов в отделениях банков либо «Почты России».