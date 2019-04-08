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Уфимцы вместе с известным биатлонистом Максимом Чудовым приняли участие в «Зарядке со звездой»

Добавлено: 08.04.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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Уфимцы вместе с известным биатлонистом Максимом Чудовым приняли участие в «Зарядке со звездой»

7 апреля на площади перед зданием Конгресс-Холла «Торатау» прошла спортивно-развлекательная акция «Зарядка со звездой». Уфимцы стали участниками массового мероприятия вместе с известным биатлонистом Максимом Чудовым, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В этот день на площади собрались сотни горожан, неравнодушных к здоровому образу жизни. Дресс-код строгий – спортивная одежда. Для разминки организаторы подготовили различные состязания. Самых активных наградили призами и билетами на футбольный матч.

Так, на 15-минутной зарядке Максим Чудов показал уфимцам те упражнения, которые каждое утро делает сам. Толпа повторяла действия за спортсменом. Затем уфимцы стали участниками еще одной акции - «10 000 шагов», и прошли первую тропу здоровья.

Организаторами зарядки выступили молодежные организации, вошедшие в движение «Алга, Башкирия!» в поддержку курса Радия Хабирова.

Отметим, что «Зарядка со звездой» пройдет во всех муниципалитетах Башкортостана. Эстафета передана Иглинскому и Кушнаренковскому районам, где в следующую субботу пройдут аналогичные зарядки.

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