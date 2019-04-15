В Белорецке на горе Мраткино прошел фестиваль «Куянфест»
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13 апреля в горнолыжном центре «Мраткино» состоялся традиционный фестиваль “Куянфест-2019”. В этом году он прошел третий раз и был посвящен закрытию зимнего сезона, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Основная часть праздника состоялась на площадке возле кафе “Кислород”. Гости фестиваля участвовали в разных конкурсах, викторинах, а также в развлекательных номерах. Своеобразным украшением мероприятия стали выступления самодеятельных артистов и коллективов Белорецка и Магнитогорска.
Самые смелые участники фестиваля принимали участие в экстремальных прыжках через бассейн. Солнечная и по-весеннему теплая погода собрала на фотосессию немало представительниц прекрасного пола. Весело прошли подведение итогов конкурса на самый лучший костюм и розыгрыш лотереи.
В течение всего дня любители горнолыжного спорта получали истинное удовольствие от массовых спусков, в том числе в заячьих ушах и цветочных ожерельях. Гостей, пришедших в гавайском наряде, угощали вкусным пловом по-гавайски. Мероприятие продолжилось до вечера увеселительными номерами и дискотекой.
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