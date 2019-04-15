Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Белорецке на горе Мраткино прошел фестиваль «Куянфест»

В Белорецке на горе Мраткино прошел фестиваль «Куянфест»

Добавлено: 15.04.19
Просмотров: 2
Рубрика: Спорт
Теги: Белорецкий район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Белорецке на горе Мраткино прошел фестиваль «Куянфест»

13 апреля в горнолыжном центре «Мраткино» состоялся традиционный фестиваль “Куянфест-2019”. В этом году он прошел третий раз и был посвящен закрытию зимнего сезона, сообщает сайт Newsbash.ru

В Белорецком районе создадут межрегиональный круглогодичный детский развивающий центр | видео

Читайте также:

В Белорецком районе создадут межрегиональный круглогодичный детский развивающий центр | видео
Организаторы подготовили насыщенную программу на весь день, а партнеры и спонсоры мероприятия преподнесли подарки и призы для самых активных участников. 

Основная часть праздника состоялась на площадке возле кафе “Кислород”. Гости фестиваля участвовали в разных конкурсах, викторинах, а также в развлекательных номерах. Своеобразным украшением мероприятия стали выступления самодеятельных артистов и коллективов Белорецка и Магнитогорска. 

Самые смелые участники фестиваля принимали участие в экстремальных прыжках через бассейн. Солнечная и по-весеннему теплая погода собрала на фотосессию немало представительниц прекрасного пола. Весело прошли подведение итогов конкурса на самый лучший костюм и розыгрыш лотереи. 

В течение всего дня любители горнолыжного спорта получали истинное удовольствие от массовых спусков, в том числе в заячьих ушах и цветочных ожерельях. Гостей, пришедших в гавайском наряде, угощали вкусным пловом по-гавайски. Мероприятие продолжилось до вечера увеселительными номерами и дискотекой.


Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Сибае прошел третий Фестиваль технического творчества для дошкольников «Mini Marker Fest»
Образование
В Сибае прошел третий Фестиваль технического творчества для дошкольников «Mini Marker Fest»
Несколько районов Башкирии присоединятся к фестивалю финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»
Культура
Несколько районов Башкирии присоединятся к фестивалю финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»
В Кумертау прошли съемки передачи "Играй, гармонь любимая"
Культура
В Кумертау прошли съемки передачи "Играй, гармонь любимая"
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Общество
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
В Уфе пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна-2018»
Общество
В Уфе пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна-2018»
В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры
Общество
В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры
Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии
Общество
Фестиваль по ловле раков «Иштуган» состоится в Башкирии
Журналисты Башкирии собрались на «Журфест-2018»
Общество
Журналисты Башкирии собрались на «Журфест-2018»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: