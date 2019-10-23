В Башкирии в начале 2020 года начнется строительство крупного волейбольного центра

Одну из лучших волейбольных арен в России начнут строить в столице Башкирии уже в январе 2020 года.





По словам начальникам волейбольного клуба «Урал» Ильдара Газизуллина, при большой поддержке нашей республики, при инициативе и поддержке Валерия Багметова практически закончены проектные работы.

«Все готово для сдачи в техническую экспертизу. К январю мы ожидаем выход на стройку, когда получим все разрешения и документы. Арена действительно шикарная, будет два зала: основной – на пять тысяч зрительских мест, второй – на 500 зрителей. Плюс у интерната будет свой зал, для воспитания молодежи», — рассказал Газизуллин на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

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Фото: regnum.ru

Завершить работы планируется в 2022 году, когда Уфа будет принимать российский этап Чемпионата мира по волейболу.Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, каким будет будущий волейбольный центр, который расположится в парке Калинина напротив Городского дворца культуры.