В Уфе стартовали Евразийские студенческие игры боевых искусств
Сегодня город Уфа второй год подряд принимает Евразийские студенческие игры боевых искусств. Турнир среди 500 спортсменов из 39 регионов России и 9 стран Евразии продлится с 15 по 17 ноября на спортивной базе Башкирского государственного аграрного университета, выигравшего грант федерального агентства «Росмолодежь» для проведения спортивного мероприятия.
Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет будут бороться за звание сильнейших в восьми видах единоборств: самбо, айкидо, тайский бокс, борьба на поясах, кикбоксинг, всестилевое каратэ, тхэквондо, а также рукопашный бой. Победители и призеры турнира получат право участия в финальном этапе Всероссийских студенческих игр боевых искусств, который состоится в Москве в середине декабре 2019 года.
Поприветствовав участников, выступающие отметили, что с каждым годом эти соревнования завоевывают все большую популярность, открывают дорогу юным талантам, вдохновляют нашу молодежь на занятия спортом и активный досуг, которые сегодня становятся для каждого из нас нормой жизни. Они искренне пожелали спортсменам удачи, а всем зрителям – ярких впечатлений.
Праздник продолжился показательными выступлениями федераций тхэквондо, кикбоксинга, айкидо, рукопашного боя, самбо, всестилевого каратэ и ушу, а также концертными номерами творческих коллективов, подарившими зрителям яркие эмоции.
В первый из трех дней Евразийских студенческих игр проходят состязания по борьбе на поясах, кикбоксингу, всестилевому каратэ, тхэквондо, а также рукопашному бою. Поклонники спорта и здорового образа жизни могут увидеть выступления спортсменов, занимающихся боевыми искусствами и национальными видами спорта, по 17 ноября включительно по адресу: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34.