В Уфе стартовали Евразийские студенческие игры боевых искусств

Сегодня город Уфа второй год подряд принимает Евразийские студенческие игры боевых искусств. Турнир среди 500 спортсменов из 39 регионов России и 9 стран Евразии продлится с 15 по 17 ноября на спортивной базе Башкирского государственного аграрного университета, выигравшего грант федерального агентства «Росмолодежь» для проведения спортивного мероприятия.





Молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет будут бороться за звание сильнейших в восьми видах единоборств: самбо, айкидо, тайский бокс, борьба на поясах, кикбоксинг, всестилевое каратэ, тхэквондо, а также рукопашный бой. Победители и призеры турнира получат право участия в финальном этапе Всероссийских студенческих игр боевых искусств, который состоится в Москве в середине декабре 2019 года.

– Пусть вторые открытые Евразийские студенческие игры боевых искусств запомнятся каждому из вас дружеской атмосферой и оставят самые приятные, незабываемые воспоминания, – подчеркнул Илдар Исмагилович.





Открыл вторые Евразийские студенческие игры боевых искусств ректор Башкирского ГАУ Илдар Габитов, который от имени Совета ректоров вузов республики поздравил спортсменов, их наставников, судей и гостей с началом трехдневного международного спортивного праздника. В своем выступлении он также призвал поддерживать всех участников соревнований, вне зависимости от вуза и страны.Почетными гостями торжественной церемонии открытия стали 13-кратная Паралимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Рима Баталова, заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Рустем Газизов, руководитель Регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров, председатель оргкомитета и главный судья вторых Евразийских студенческих игр боевых искусств Александр Соснин.Поприветствовав участников, выступающие отметили, что с каждым годом эти соревнования завоевывают все большую популярность, открывают дорогу юным талантам, вдохновляют нашу молодежь на занятия спортом и активный досуг, которые сегодня становятся для каждого из нас нормой жизни. Они искренне пожелали спортсменам удачи, а всем зрителям – ярких впечатлений.

Праздник продолжился показательными выступлениями федераций тхэквондо, кикбоксинга, айкидо, рукопашного боя, самбо, всестилевого каратэ и ушу, а также концертными номерами творческих коллективов, подарившими зрителям яркие эмоции.



В первый из трех дней Евразийских студенческих игр проходят состязания по борьбе на поясах, кикбоксингу, всестилевому каратэ, тхэквондо, а также рукопашному бою. Поклонники спорта и здорового образа жизни могут увидеть выступления спортсменов, занимающихся боевыми искусствами и национальными видами спорта, по 17 ноября включительно по адресу: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34.

Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ

Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ