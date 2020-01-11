Радий Хабиров решил «уберечь пацанов от улицы»

Глава Башкирии Радий Хабиров учредил спортивный турнир имени себя. Об этом он сообщил накануне, 10 января, на своей странице в социальной сети. Соревнования по греко-римской борьбе на Кубок главы республики станут первым в Башкирии мастерским турниром.





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Фото: Радий Хабиров / Vk.com

— Всегда старался уберечь себя от тщеславия, но сегодня сломался, — пошутил Хабиров. — Согласился с просьбой ветеранов учредить мастерский турнир на Кубок главы РБ. Делаю это не для того, чтобы потешить самолюбие, а чтобы уберечь пацанов от улицы и привести их в спорт.Глава Башкирии рассчитывает на то, что с таким названием турнир привлечет больше внимания. Он признался, что очень любит греко-римскую борьбу и тратит много энергии на нее.