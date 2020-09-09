В Башкирии спортсменам хотят повысить денежные премии

| 09 сен 2020 | 11:38

Радий Хабиров поручил пересмотреть размер спортивных премий, которые не пересматривались и не повышались с 2011 года. Об этом на заседании президиума правительства Башкирии сообщил министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов.







Тренеры и спортсмены получают премии за призовые места на престижных соревнованиях - олимпийский, паралимпийских и сурдлимпийских игра, кубках, чемпионатах, первенствах мира, Европы и России, а также на универсиадах.



Вице-премьер правительства Андрей Назаров отметил, что властям необходимо постоянно поддерживать десять основных видов спорта, чтобы «спортивная слава региона звучала».

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Фото: ru.sxph.org

С января по август этого года 14 башкирских спортсменов получили статус Мастером спорта России международного класса, а один из них стал Заслуженным мастером спорта России. К олимпиаде в Японии сейчас готовятся 19 спортсменов из Башкортостана.