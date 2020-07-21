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В Башкирии сельским тренерам выплатят по 600 тысяч рублей

В Башкирии сельским тренерам выплатят по 600 тысяч рублей

| 21 июл 2020 | 11:42

В Башкирии несколько тренеров получат по 600 тысяч рублей. Распоряжение об этом подписал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. 15 наставников из 6 муниципальных районов поощрят 8 августа в День физкультурника.



Ежегодно, по действующей в регионе программе "Сельский тренер", 100 сельским преподавателям выделяется по шестьсот тысяч рублей. Претендентами на выплату могут стать спортивные наставники проживающие в населенных пунктах с количеством жителей не более 50 тысяч человек. На этом поприще им предстоит проработать не менее пяти лет.

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Башкирии первая из регионов, где реализуется данный проект, который позволит решить кадровый вопрос на селе.

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