Биатлонисты из Башкирии, в составе сборной России, стали призерами Кубка мира

| 24 янв 2021 | 10:12

В итальянском Антхольце российская четверка накануне, 23 января, завоевала медали в эстафетной гонке.







Начинал гонку на первом этапе Антон Бабиков из Башкирии. Он отстрелял без промахов на обоих рубежах и передал эстафету в числе лидеров. Вторую часть эстафеты бежал Матвей Елисеев, и он также отработал блестящим образом, отправив Александра Логинова первым на третий этап. Александр прекрасно прошел всю дистанцию до последней стойки, но там допустил 4 промаха и зашел на штрафной круг. Тем не менее он остался в лидирующей группе и отправил завершать эстафету нашего земляка Эдуарда Латыпова с отставанием всего в 7 секунд.



На финише Латыпов решительным спуртом обошел немецкого спортсмена и принес сборной России долгожданную бронзу.





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