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Пловец из Башкирии Андрей Николаев выиграл золото Чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию

Пловец из Башкирии Андрей Николаев выиграл золото Чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию

18 май 2021 | 10:55

Андрей Николаев из Салавата в составе сборной России завоевал золото Чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию, который проходит в эти дни в португальской Мадейре. В финале на дистанции 400 метров вольным стилем наш земляк одержал уверенную победу. Кроме того, попутно Андрей установил рекорд России, проплыв дистанцию за 4:30.64 секунды.

- Вот вы меня спрашиваете, есть ли разница между чемпионатом России и чемпионатом Мира? Для меня особой разницы нет. Я вам больше скажу, что для меня, что чемпионат Башкирии, что России, что Мира примерно одно и то же. Я на дорожку выхожу не для борьбы с соперниками, я для борьбы с самим собой выхожу. Хотя, единственное, что отличает — это ответственность. На чемпионате России я не только плыву сам за себя, но и за республику, а на чемпионате Мира я представляю целую Россию. Это и есть главное отличие: уровень ответственности, – делится в одном из своих интервью Андрей Николаев.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Салават
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