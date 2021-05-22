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18 спортсменов из Башкирии представят Россию на паралимпиаде в Токио

18 спортсменов из Башкирии представят Россию на паралимпиаде в Токио

22 май 2021 | 17:18

18 спортсменов из Республики Башкортостан вошли в состав сборной России, которые выступят на паралимпиаде в Японии в 2021 году. Информацию об этом сообщил врио президента паралимпийского комитета страны Павел Рожков.

– Башкирия – на высоком счету в стране по качеству подготовки к адаптивным видам спорта и участию в паралимпийском движении, – заявил  Рожков. – Из 260 паралимпийцев РФ в Токио выступят 18 спортсменов из Башкирии.

Он сообщил, что они будут состязаться в лёгкой атлетике, плавании, настольном теннисе, фехтовании и велоспорте.

А по словам руководителя регионального центра спортивной подготовки Юлии Чачиной, на олимпиаду в столицу Японии из Республики Башкортостан поедут 12 спортсменов.


– Такого многочисленного состава атлетов из Республики Башкортостан на играх планетарного масштаба мы не знали примерно 20 лет! – заявила г-жа Чачина. – Каждого из наших олимпийцев мы планово сопровождаем и готовим для участия в состязаниях.
Состав сборных РФ на игры в Токио, до которых осталось 2 месяца, сформируют до 4 июля, в него войдут порядка 350 атлетов.

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Источник: www.sobkor02.ru

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