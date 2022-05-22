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Спортсмен из Башкирии стал чемпионом мира по борьбе на поясах

Спортсмен из Башкирии стал чемпионом мира по борьбе на поясах

10:23, 22 май 2022

Соревнования прошли в городе Болгар. В составе сборной команды России на Кубке Мира участвовали два воспитанника Детско-юношеской спортивной школы Абзелиловского района: Гаяз Шугуров и Арсен Шарипов.

Гаяз Шугуров, выйдя в финал соревнований с представителем республики Таджикистан, одержал победу и стал чемпионом мира в весовой категории 60 кг.

В Кубке Мира приняли участие более 150 спортсменов из 25 стран мира: Афганистан, Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Египет, Гвинея, Грузия, Индия, Израиль, Ирак, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Чад.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Башинформ
Теги: Абзелиловский район
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