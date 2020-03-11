68-летний спортсмен из Башкирии стал чемпионом России по армрестлингу | видео
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Известный спортсмен из Башкирии, пятикратный чемпион мира 68-летний Петр Прохоров стал победителем 30-го чемпионата России по армреслингу, прошедшего на днях в Перми. Соревнования были посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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Это не единственный успех спортсменов из Башкирии на первенстве страны. 3-е место в весовой категории 50 кг заняла Юлия Халфина из Октябрьского.
Источник:
gtrk.tv
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