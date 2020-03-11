68-летний спортсмен из Башкирии стал чемпионом России по армрестлингу | видео

Известный спортсмен из Башкирии, пятикратный чемпион мира 68-летний Петр Прохоров стал победителем 30-го чемпионата России по армреслингу, прошедшего на днях в Перми. Соревнования были посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Петр Прохоров занял первое место в весовой категории 100 кг среди мужчин старше 60 лет.Это не единственный успех спортсменов из Башкирии на первенстве страны. 3-е место в весовой категории 50 кг заняла Юлия Халфина из Октябрьского