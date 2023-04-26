В Башкирии победители олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр будут получать специальные стипендии
09:58, 26 апр 2023
В Башкортостане утверждено Положение о выплате государственных спортивных стипендий спортсменам региона - победителям и призерам Олимпиады, Паралимпиады, Сурдлимпиады и их наставникам. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации Республики Башкортостан в сети Интернет.
В соответствии с положением, чемпионы Олимпиады, Паралимпиады, Сурдлимпиады будут получать месячную стипендию в размере 30 тыс. руб. За серебряные медали спортсменам ежемесячно будут выплачивать по 25 000 руб. За третье место они будут получать 20 000 руб.
Тренерский состав, подготовивший чемпионов и призеров, будет получать 50 процентов от стипендии международных соревнований за один наивысший результат.
Стипендия является пожизненной.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Образование в Башкирии
В Башкирии для студентов учредили стипендию имени Равиля Бикбаева
Спорт в Башкирии
Спортсменам Башкирии увеличили денежное вознаграждение за победу на Олимпийских играх
Общество в Башкирии
Минтруда России предлагает платить предпенсионерам стипендию во время обучения
Образование в Башкирии
В Башкирии на поощрение победителей школьных олимпиад выделят 12 млн рублей