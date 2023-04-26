В Башкирии победители олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр будут получать специальные стипендии

09:58, 26 апр 2023

В Башкортостане утверждено Положение о выплате государственных спортивных стипендий спортсменам региона - победителям и призерам Олимпиады, Паралимпиады, Сурдлимпиады и их наставникам. Соответствующий документ разместили на портале правовой информации Республики Башкортостан в сети Интернет.







В соответствии с положением, чемпионы Олимпиады, Паралимпиады, Сурдлимпиады будут получать месячную стипендию в размере 30 тыс. руб. За серебряные медали спортсменам ежемесячно будут выплачивать по 25 000 руб. За третье место они будут получать 20 000 руб.



Тренерский состав, подготовивший чемпионов и призеров, будет получать 50 процентов от стипендии международных соревнований за один наивысший результат.



Стипендия является пожизненной.

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Автор: Семен Подгорный