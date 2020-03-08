В Башкирии для студентов учредили стипендию имени Равиля Бикбаева

В Башкирии некоторые студенты смогут получать новую стипендию. Она учреждена в честь башкирского поэта, литературоведа и общественного деятеля Равиля Бикбаева.







Стипендии будут назначаться двум студентам вуза, которые вносят «вклад в изучение, развитие и общественную деятельность по сохранению, продвижению и популяризации родных языков и литературы республики».



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Претендентов на дополнительную стипендию будут оценивать в ходе конкурса. Он будет проходить ежегодно в два этапа: в самих образовательных организациях и региональном Минобразования и науки.По итогам конкурса победителям будут назначаться стипендии с 1 сентября на один учебный год в размере 1200 рублей ежемесячно.