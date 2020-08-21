В Башкирии студентам будут выплачивать новую именную стипендию

| 21 авг 2020 | 11:26

Студентам Башкирии с учебного года 2021-2022 годов начнут выплачивать новую именную стипендию - имени скульптора Сосланбека Тавасиева. Соответствующее постановление подписал 19 августа глава Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на портале правовой информации.







Согласно документу, сумма составляет 5 тыс. руб. В число претендентов войдут студенты очной формы обучения, с высокой успеваемостью, имеющие достижения на международных и всероссийских олимпиадах, а также проявившие себя в научно-исследовательской работе по прикладному или изобразительному искусству.

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Конкурсный отбор будет проводиться специальной комиссией в два этапа. Первый проведут образовательные организации до 1 июля, второй – минобрнауки Башкирии до 5 августа. Победителем и обладателем стипендии в размере 5,7 тыс руб станет участник, набравший наибольшее количество баллов. Выплаты начнутся с 1 сентября 2021 года и будут проводиться ежемесячно в течение одного учебного года.