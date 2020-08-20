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Мишустин подписал распоряжение о выплатах классным руководителям

Мишустин подписал распоряжение о выплатах классным руководителям

| 20 авг 2020 | 10:41

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств для ежемесячных выплат некоторым категориям учителей. По информации пресс-службы правительства, теперь классным руководителям будут выплачивать ежемесячно по 5 тысяч рублей. 



«На ежемесячные выплаты классным руководителям будет выделено еще 212,8 млн рублей», - говорится в пояснении к документу.

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В правительстве разъяснили, что дополнительное финансирование стало нужно из-за увеличения числа классных руководителей с 1 сентября 2020 г. В 2020 году на выплаты в общей сложности выделят 24,73 млрд руб. Также за педагогами оставят ранее установленные региональные компенсации.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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