В Башкирии учителя получат премию за подготовку стобалльников ЕГЭ

| 10 авг 2020 | 10:59

В Башкирии с этого года начнут премировать педагогов, подготовивших выпускников-стобалльников по единому государственному экзамену. Этот вопрос обсудили на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики.



Министр образования Айбулат Хажин отметил, что в этом году предварительно насчитывается 106 учителей общеобразовательных организаций, чьи ученики отличились высокими баллами. Награды планируют выдать ко Дню учителя.







Сумма премии составит 50 тысяч рублей каждому педагогу, независимо от количества стобалльников. В текущем году общий бюджет на данную награду составит 5,5 млн рублей. Айбулат Хажин сообщил, что, так как в этом году выпускники не сдавали ОГЭ, бюджет сохранился, и есть возможность направить эти средства на награды.

«Даже не обсуждается. Даже если бы у вас там не было экономии, мы бы дали эти деньги – не вопрос. Сегодня же я прошу отработать это все», - сказал глава.

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Фото: newsbash.ru

Руководитель региона Радий Хабиров заявил, что с данным вопросом необходимо разобраться незамедлительно.