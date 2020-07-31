В России педагогам повысят выплаты за классное руководство

| 31 июл 2020 | 23:35

Российским педагогам государственных общеобразовательных учреждений повысят выплаты за классное руководство. Согласно документу, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, учителя будут получать доплату в размере пяти тысяч рублей.







«Слова «с 1 января 2006 г.» заменить словами «с 1 сентября 2020 г.»… слова «в размере 1000 рублей» заменить словами «в размере 5000 рублей», — говорится в документе.

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Фото: newsbash.ru

Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября ввести доплаты для классных руководителей. При этом их размер должен составлять не менее 5 тысяч рублей. Он отметил, что программа федеральной поддержки должна идти с сохранением уже действующих программ. Ранее, как напоминает RT, комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложил увеличить базовый оклад учителей с 30% до 70%.