Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В России педагогам повысят выплаты за классное руководство

В России педагогам повысят выплаты за классное руководство

В России педагогам повысят выплаты за классное руководство

| 31 июл 2020 | 23:35

Российским педагогам государственных общеобразовательных учреждений повысят выплаты за классное руководство. Согласно документу, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, учителя будут получать доплату в размере пяти тысяч рублей.



«Слова «с 1 января 2006 г.» заменить словами «с 1 сентября 2020 г.»… слова «в размере 1000 рублей» заменить словами «в размере 5000 рублей», — говорится в документе.

Эпидемиологи: в России новый учебный год-2020 начнется в срок

Читайте также:

Эпидемиологи: в России новый учебный год-2020 начнется в срок
Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября ввести доплаты для классных руководителей. При этом их размер должен составлять не менее 5 тысяч рублей. Он отметил, что программа федеральной поддержки должна идти с сохранением уже действующих программ. Ранее, как напоминает RT, комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложил увеличить базовый оклад учителей с 30% до 70%.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: