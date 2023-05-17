У хоккеистов «Салавата Юлаева» обнаружили положительные допинг-пробы

09:23, 17 май 2023

17 хоккеистов из ХК "Салават Юлаев" были подвергнуты массовой проверке на допинг. Российская антидопинговая агентство (РУСАДА) проводила тестирование на протяжении периода с февраля по апрель, охватывая молодых игроков.







После завершения тестирования стало известно, что "Салават Юлаев" оказался в центре допингового скандала, поскольку 7 хоккеистов из "Толпара" получили положительные результаты на мельдоний.



Уточняется, что проверке были подвергнуты даже те хоккеисты, которые не принимали участие ни в одном матче. Один из игроков был протестирован два раза. Руководство "Салавата Юлаева" в настоящее время проводит собственное расследование и пока воздерживается от подробных комментариев по поводу скандала. Генеральный директор команды заявил, что хоккеисты употребляли мельдоний неумышленно.





Мельдоний был включен в перечень запрещенных веществ сравнительно недавно, с 2016 года. Одним из наиболее известных спортсменов, пострадавших от этого правила, стала теннисистка Мария Шарапова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный