Семь хоккеистов из основного состава покинули «Салават Юлаев»

09:26, 19 май 2023

Клуб "Салават Юлаев" потерял 7 игроков основного состава, которые ушли из команды по окончании контрактов. Кто же они, и насколько были важны для команды?







Самой значимой потерей для "Салавата Юлаева" стал нападающий Александр Кадейкин. В прошедшем сезоне он набрал 42 очка (14 голов и 28 передач), став третьим по данному показателю в команде. Кроме того, он занял второе место по результативным передачам после Сергея Шмелева. В следующем сезоне Кадейкин будет играть за СКА.



Канадский защитник Райан Мерфи также покинул клуб. Он провел 49 матчей и набрал 18 очков (4 гола и 14 передач), заняв четвертое место среди защитников команды. Кроме этого, он был вторым игроком по полезности в составе.





Один из лидеров команды, защитник Шакир Мухамадуллин, ушел в НХЛ после провала "Салавата Юлаева" в Кубке Гагарина. Его уход является наиболее значимой потерей для команды - он стал лучшим ассистентом и лидером по заработанным очкам среди защитников. Отметим, что Шакир - воспитанник "Салавата Юлаева".



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Автор: Семен Подгорный