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Семь хоккеистов из основного состава покинули «Салават Юлаев»

Семь хоккеистов из основного состава покинули «Салават Юлаев»

09:26, 19 май 2023

Клуб "Салават Юлаев" потерял 7 игроков основного состава, которые ушли из команды по окончании контрактов. Кто же они, и насколько были важны для команды?



Самой значимой потерей для "Салавата Юлаева" стал нападающий Александр Кадейкин. В прошедшем сезоне он набрал 42 очка (14 голов и 28 передач), став третьим по данному показателю в команде. Кроме того, он занял второе место по результативным передачам после Сергея Шмелева. В следующем сезоне Кадейкин будет играть за СКА.

Канадский защитник Райан Мерфи также покинул клуб. Он провел 49 матчей и набрал 18 очков (4 гола и 14 передач), заняв четвертое место среди защитников команды. Кроме этого, он был вторым игроком по полезности в составе.


Один из лидеров команды, защитник Шакир Мухамадуллин, ушел в НХЛ после провала "Салавата Юлаева" в Кубке Гагарина. Его уход является наиболее значимой потерей для команды - он стал лучшим ассистентом и лидером по заработанным очкам среди защитников. Отметим, что Шакир - воспитанник "Салавата Юлаева".

Вратарь Андрей Кареев подписал контракт со "Спартаком" (г. Москва), а защитник Виктор Антипин перебрался в "Трактор". Владислав Картаев пока не определился со своим будущим.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: ХК Салават Юлаев Александр Кадейкин Райан Мерфи Шакир Мухамадуллин Андрей Кареев Виктор Антипин Владислав Картаев
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