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«Салават Юлаев» подписал Семена Луговяка

«Салават Юлаев» подписал Семена Луговяка

10:03, 09 июн 2023

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" завершил сделку по приобретению перспективного игрока, который в прошлом году выиграл Кубок Гагарина в составе команды "Северсталь".

25-летний Семен Луговяк был обменян на 19-летнего Василия Шумилова. При этом хоккеист продолжит играть в «Северстали».

В предыдущем сезоне Семен Луговяк провел 45 матчей за "Северсталь", набрав 7 (0+7) очков. Годом ранее защитник выступал за ЦСКА и стал победителем Кубка Гагарина, хотя не принимал участия в плей-офф.

Василий Шумилов, в свою очередь, в прошлом сезоне играл за "Толпар".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Семен Луговяк
Теги: ХК Салават Юлаев Семен Луговяк
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