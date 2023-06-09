«Салават Юлаев» подписал Семена Луговяка

10:03, 09 июн 2023

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" завершил сделку по приобретению перспективного игрока, который в прошлом году выиграл Кубок Гагарина в составе команды "Северсталь".



25-летний Семен Луговяк был обменян на 19-летнего Василия Шумилова. При этом хоккеист продолжит играть в «Северстали».



В предыдущем сезоне Семен Луговяк провел 45 матчей за "Северсталь", набрав 7 (0+7) очков. Годом ранее защитник выступал за ЦСКА и стал победителем Кубка Гагарина, хотя не принимал участия в плей-офф.



Василий Шумилов, в свою очередь, в прошлом сезоне играл за "Толпар".



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Автор: Семен Подгорный

Фото: Семен Луговяк