«Салават Юлаев» встретится на Кубке Республики Башкортостан с московским «Динамо»

11:15, 10 авг 2023

10 августа состоится первый матч хоккейной команды «Салават Юлаев» в рамках Кубка Республики Башкортостан 2023. Противником уфимцев на льду станет «Динамо» из Москвы.

Начало встречи назначено на 19.00 по местному времени. Весь матч будет доступен для просмотра в прямом эфире на официальном канале «Салавата Юлаева» на платформе YouTube, а также на телевизионных каналах БСТ и KHL Prime.

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Автор: Семен Подгорный