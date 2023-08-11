В Уфе хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Динамо» устроили драку во время матча

11:53, 11 авг 2023

В Уфе прошел хоккейный матч между клубом «Салават Юлаев» и столичной командой «Динамо», завершившийся со счетом 2:4 в пользу московской команды. Эта игра оставила незабываемые впечатления у болельщиков не только благодаря ярким игровым моментам, но и дракой, которые устроили хоккеисты.

В ходе игры 20-летний спортсмен Александр Комаров повалил капитана «Динамо» Андрея Миронова на лед, а вскоре после этого Алексей Василевский вступил в потасовку с Седриком Пакеттом. Драка проходила под крики восторженных болельщиков. Спортивные конфликты между игроками возникли из-за обвинений в адрес Комарова, который ударил в колено Гусева.

Впереди хоккеистов «Салавата Юлаева» ждет встреча с «Металлургом», которая пройдет 11 августа в 19.00.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео