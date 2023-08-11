«Салават Юлаев» удивил всех новой формой необычного цвета

10:10, 11 авг 2023

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» поразил своих болельщиков новой предсезонной формой, исполненной в ярком неоново-зеленом цвете. Болельщики были в полном восторге от неожиданного цвета, который прежде нигде не встречался.

В промо-ролике клуба, обновленную форму в образе химика показал Алексей Пустозеров.

Болельщики впервые увидели команду в новых джерси во время матча против «Нефтехимика». А накануне на предсезонном турнире в Уфе «Салават Юлаев» вышел в ней на лед, чтобы сразиться с московским «Динамо».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: "Салават Юлаев"