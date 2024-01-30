Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Спорт в Башкирии »
logtype

Все официально: «Салават Юлаев» будет бороться за Кубок Гагарина

Все официально: «Салават Юлаев» будет бороться за Кубок Гагарина

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги и будет бороться за Кубок Гагарина. Эта радостная новость стала известна болельщикам в понедельник после очередной победы «Салавата» над «Адмиралом» из Владивостока.

Попадание в восьмерку сильнейших команд лиги уже гарантировано «Салавату Юлаеву». Более того, уфимцы прочно закрепились на третьем месте Восточной конференции, уступая лишь магнитогорскому «Металлургу» и омскому «Авангарду». Таким образом, «Салават Юлаев» стал третьим клубом своей конференции, который прошел в плей-офф нынешнего сезона.

С большой долей вероятности в первом раунде уфимцам предстоит сразиться с командой, которая финиширует шестой в турнирной таблице. Пока на этой позиции находится екатеринбургский «Автомобилист», однако ситуация остается неопределенной. Вплотную к «Автомобилисту» подобрались тольяттинская «Лада» и казанский «Ак Барс», так что интрига сохраняется до последнего тура регулярного чемпионата.

Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил свой рискованный шаг: он все изменил

Читайте также:

Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил свой рискованный шаг: он все изменил
Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok