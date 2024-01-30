Все официально: «Салават Юлаев» будет бороться за Кубок Гагарина

Уфимский хоккейный клуб « Салават Юлаев» пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги и будет бороться за Кубок Гагарина. Эта радостная новость стала известна болельщикам в понедельник после очередной победы « Салавата » над «Адмиралом» из Владивостока.

Попадание в восьмерку сильнейших команд лиги уже гарантировано « Салавату Юлаеву ». Более того, уфимцы прочно закрепились на третьем месте Восточной конференции, уступая лишь магнитогорскому «Металлургу» и омскому «Авангарду». Таким образом, «Салават Юлаев» стал третьим клубом своей конференции, который прошел в плей-офф нынешнего сезона.

С большой долей вероятности в первом раунде уфимцам предстоит сразиться с командой, которая финиширует шестой в турнирной таблице. Пока на этой позиции находится екатеринбургский «Автомобилист», однако ситуация остается неопределенной. Вплотную к «Автомобилисту» подобрались тольяттинская «Лада» и казанский «Ак Барс», так что интрига сохраняется до последнего тура регулярного чемпионата.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ХК "Салават Юлаев"