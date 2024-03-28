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Коледов меняет Уфу на Омск: «Авангард» забирает звезду «Салавата Юлаева»

Коледов меняет Уфу на Омск: «Авангард» забирает звезду «Салавата Юлаева»

20:51, 28 мар 2024

Уфимский клуб готовится к серьезным кадровым трансформациям. По сведениям спортивного издания «Матч ТВ», защитник Павел Коледов, чей контракт с «Салаватом Юлаевым» истекает в конце апреля, намерен сменить прописку. Талантливый игрок обороны в ближайшее время присоединится к омскому «Авангарду».

Павел Коледов выступал за башкирскую дружину на протяжении четырех сезонов, начиная с 2018 года. За это время 29-летний спортсмен зарекомендовал себя как надежный и результативный защитник. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он записал на свой счет 11 (6+5) очков в 55 встречах при солидном показателе полезности «+9». Хоть в плей-офф Коледов немного сбавил обороты, все же его переход в стан «ястребов» станет ощутимой потерей для «юлаевцев».

Куда более проблематичной задачей для уфимского клуба станет поиск достойной замены. Остается лишь гадать, какие именно трансферные решения предпримет руководство команды для укрепления оборонительных редутов.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: ХК Салават Юлаев Павел Коледов
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