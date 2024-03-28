Джош Ливо остается в Уфе: «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим

15:09, 28 мар 2024

Один из лидеров атакующей линии уфимского «Салавата Юлаева» Джош Ливо останется в команде на следующий сезон. Ведущий канадский нападающий заключил новое соглашение с клубом из столицы Башкортостана.

По информации, полученной от хоккейного агента Ивана Ботьева, представляющего интересы 30-летнего форварда, сделка рассчитана на один год. Таким образом, Ливо гарантировал себе место в составе «юлаевцев» в грядущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги.

Джош является одним из ключевых атакующих звеньев «Салавата» в текущем сезоне. В 40 проведенных матчах регулярного чемпионата КХЛ канадец записал на свой счет 38 (15 шайб + 23 результативные передачи) очков. В плей-офф его статистика также впечатляет — 9 (4+5) баллов в 6 играх.

Благодаря мощному старту в нынешнем розыгрыше, Ливо сумел упрочить свои позиции в команде тренера Виктора Козлова. Подписание нового контракта лишний раз подтверждает, что канадец является одним из системообразующих звеньев «юлаевской» машины.

Автор: Семен Подгорный