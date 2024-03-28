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«Салават Юлаев» сделал Ливо щедрое предложение: сколько заработает хоккеист

«Салават Юлаев» сделал Ливо щедрое предложение: сколько заработает хоккеист

14:55, 28 мар 2024

Нынешний дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге стал поистине триумфальным для канадского нападающего Джоша Ливо. Блестящая игра 30-летнего форварда в составе уфимского «Салавата Юлаева» убедила руководство клуба продлить контракт с бомбардиром на выгодных для него условиях.

Как стало известно, по новому соглашению атакующий талант будет получать внушительную зарплату в размере 85 миллионов рублей. Помимо этого, канадец имеет возможность заработать дополнительные 8,5 миллионов в качестве бонуса. Более того, контракт предусматривает премию в 20 миллионов рублей, если Ливо сумеет финишировать в тройке лучших снайперов регулярного чемпионата КХЛ.

В своем первом сезоне в России форвард продемонстрировал потрясающую результативность. В 40 матчах «регулярки» он записал на свой счет 38 (15 шайб + 23 голевые передачи) очков, внеся весомый вклад в атакующую мощь «юлаевцев». А в стартовавших плей-офф играх Кубка Гагарина канадец уже успел набрать 9 (4+5) баллов в 6 поединках.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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