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Радий Хабиров напутствовал футбольному клубу "Уфа" развивать детский и юношеский футбол

Добавлено: 12.01.19
Просмотров: 104
Рубрика: Спорт
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Радий Хабиров напутствовал футбольному клубу "Уфа" развивать детский и юношеский футбол
Днем в субботу, 12 января, врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с генеральным директором футбольного клуба «Уфа» Шамилем Газизовым, главным тренером Дмитрием Кириченко и защитником Дмитрием Живоглядовым.

О результатах этой встречи топ-менеджеры рассказали на официальной странице клуба в соцсети.
— Был разговор, что нужно развивать футбол в плане детского и юношеского. Мы с ребятами понимаем, что сейчас занимаем места не те, какие хотелось бы республике. Будем исправлять ситуацию, — рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов. — Уже на первой игре будем стараться, и я уверен, что мы ее выиграем.
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