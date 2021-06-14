В Уфе запустили бесплатный туристический автобус по набережной реки Белой

14:28, 14 июн 2021

Все желающие могут проехаться по маршруту БашГУ — Набережная в течение всего лета. Проект госперевозчика «Башавтотранс» и банка «Сбер» стартовал 12 июня.







Автобус будет делать девять круговых рейсов в день, с 14.00 до 22.00, по одному в час. Спуститься и подняться с помощью транспорта смогут пожилые люди, велосипедисты и владельцы самокатов. Как сообщили в «БАТ», идея проекта родилась на встрече общественников и замруководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова, который курировал развитие набережной.



Организаторы рассчитывают, что бесплатный проезд привлечет на набережную больше посетителей, и сделает территорию более привлекательной для бизнеса.





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