В Уфе запустили бесплатный туристический автобус по набережной реки Белой
14:28, 14 июн 2021
Все желающие могут проехаться по маршруту БашГУ — Набережная в течение всего лета. Проект госперевозчика «Башавтотранс» и банка «Сбер» стартовал 12 июня.
Автобус будет делать девять круговых рейсов в день, с 14.00 до 22.00, по одному в час. Спуститься и подняться с помощью транспорта смогут пожилые люди, велосипедисты и владельцы самокатов. Как сообщили в «БАТ», идея проекта родилась на встрече общественников и замруководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова, который курировал развитие набережной.
Организаторы рассчитывают, что бесплатный проезд привлечет на набережную больше посетителей, и сделает территорию более привлекательной для бизнеса.
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