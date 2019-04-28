Лучшим производителем грибов по итогам 2018 года признано ООО КФХ «Туймазыагрогриб»

В Москве прошли Дни российского грибоводства, где состоялась торжественная церемония награждения лучших производителей грибов, сообщает сайт Newsbash.ru.



По итогам 2018 года «Лучшей фермой России по выращиванию вешенки на собственном субстрате» стало ООО КФХ «Туймазыагрогриб».Руководитель хозяйства Олег Фаррахов взялся за развитие грибного бизнеса в 2003 году, начав его с выращивания шампиньонов. В 2010 году, расширил производство, освоил новое перспективное направление – выращивание вешенок. Нынче он выращивает уже 30-40 тонн грибов ежемесячно, которые вырастают в 19 камерах с 200 тоннами субстрата. В планах – увеличение объемов производства до 50 тонн в месяц, а также запуск производства и реализации высококачественного субстрата в промышленных масштабах. Сегодня КФХ «Туймазыагрогриб» – это современное технологичное агропредприятие, которое обеспечивает отечественный рынок качественной, натуральной и востребованной продукцией. Помимо грибов здесь производятся оригинальные грибные паштеты, отрабатывается технология производства грибного фарша, планируется выпуск диетических шашлычков из шампиньонов, вешенок и овощей.Дни российского грибоводства прошли в Москве с 23 по 24 апреля. Участниками главного Грибного события года стали 250 представителей из 17 стран.