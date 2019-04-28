Лучшим производителем грибов по итогам 2018 года признано ООО КФХ «Туймазыагрогриб»
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В Москве прошли Дни российского грибоводства, где состоялась торжественная церемония награждения лучших производителей грибов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Руководитель хозяйства Олег Фаррахов взялся за развитие грибного бизнеса в 2003 году, начав его с выращивания шампиньонов. В 2010 году, расширил производство, освоил новое перспективное направление – выращивание вешенок. Нынче он выращивает уже 30-40 тонн грибов ежемесячно, которые вырастают в 19 камерах с 200 тоннами субстрата. В планах – увеличение объемов производства до 50 тонн в месяц, а также запуск производства и реализации высококачественного субстрата в промышленных масштабах. Сегодня КФХ «Туймазыагрогриб» – это современное технологичное агропредприятие, которое обеспечивает отечественный рынок качественной, натуральной и востребованной продукцией. Помимо грибов здесь производятся оригинальные грибные паштеты, отрабатывается технология производства грибного фарша, планируется выпуск диетических шашлычков из шампиньонов, вешенок и овощей.
Дни российского грибоводства прошли в Москве с 23 по 24 апреля. Участниками главного Грибного события года стали 250 представителей из 17 стран.
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