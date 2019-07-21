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В Стерлитамаке рассмотрели проекты по выращиванию шампиньонов и реализацию интерактивного канала для мам и детей

Добавлено: 21.07.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке рассмотрели проекты по выращиванию шампиньонов и реализацию интерактивного канала для мам и детей

Два новых инвестпроекта рассмотрели на днях на предпринимательском часе, в котором приняли участие глава администрации города Владимир Куликов, его заместители, представители предпринимательского сообщества и кредитных финансовых организаций города, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака, участники рассмотрели проект по созданию производства по выращиванию свежих шампиньонов. Продукцию предполагается поставлять на внутренние рынки республики, с перспективой и в другие регионы России. По словам предпринимателя, весь процесс выращивания грибов автоматизированный. Для дальнейшей реализации продукции предпринимателю необходима финансовая поддержка. Владимир Иванович дал поручение отделу потребительского рынка и услуг проанализировать рынок поставок продукции. Автору проекта рекомендовали принять участие в программах для предпринимателей по финансированию.

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Второй инвестпроект – это реализация интерактивного канала для мам и детей «Полезное Время». Данный проект предполагает демонстрацию социально полезных видеоматериалов для родителей и детей на информационных экранах в поликлиниках: пропаганда здорового образа жизни, интервью с врачами, развивающие мультфильмы и другие. Автор проекта обратилась за содействием в размещении оборудования в медицинских организациях. Участники предпринимательского часа рекомендовали автору доработать проект, привести все материалы и документацию в соответствие с законом. Владимир Иванович предложил предпринимателю в дальнейшем распространить проект на все медучреждения города.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Наталья Винклер отчиталась об исполнении поручений по итогам предыдущих предпринимательских часов.

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