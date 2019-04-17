Семья из Кушнаренковского района построила бизнес на грибах
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Семья из Кушнаренковского района построила бизнес на грибах. Супруги занялись сельхозкооперацией и всего за год стали основными поставщиками вешёнок в республике.
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Грибницы живут ровно месяц. За это время они успевают плодоносить несколько раз. Всего же в теплице 900 таких пакетов и с них удаётся набрать целых 2 тонны грибов.
Готовые блоки с мицелием семья Мирсаяповых привозит из Бураевского района. В прошлом году вместе с мужем Регина решила заняться грибным бизнесом. Для этих целей они построили тепцлицу на 200 квадратных метров и закупили оборудование. Внутри поддерживается постоянный уровень влажности и температуры, а вода распыляется через небольшие трубки.
Температуру круглый год поддерживаем мы, стоит газовый нагреватель. Если температура или влажность не устраивает, они меняются – шляпки наверх, ножки могут быть некрасивые. Поэтому за всем этим мы в течение дня наблюдаем, ночью наблюдаем.
Со сбором грибов помогает вся семья. Это нужно делать вовремя, иначе появятся споры. Тогда продукция потеряет товарный вид.
Пока бизнес только начинает себя окупать. Но уже сейчас вёшенки поставляются в рестораны и торговые сети.
Эти грибы требуют минимальной обработки, готовятся быстро – всего за 10-15 минут. Ну а за качеством продукции Мирсаяповы следят лично – пробуют каждый урожай.
Но на достигнутом семья Мирсаяповых останавливаться не намерена. И вскоре планирует расширить посевные площади для новых грибных плантаций.
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