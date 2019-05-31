В Башкирии на развитие велосипедной инфраструктуры выделят 700 млн рублей

Сегодня, 31 мая, в Уфе состоялся первый стратегический образовательный форум «Велореспублика», на котором обсудили тему развития велосипедной инфраструктуры и культуры для решения национальных задач. Зампредседателя Госкомтранса Азат Калимуллин рассказал, что в Башкирии разрабатывается республиканская программа развития этой инфраструктуры. Из бюджета планируют выделить 700 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Комиссия Общественной палаты региона по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества подключится к обсуждению этой программы. Развитие велодвижения – это эффективный комплексный инструмент реализации сразу нескольких национальных проектов и достижения показателей майских указов: и экология, и рост долгожителей, и качество городской среды, — отметил член Общественной палаты Башкирии Алексей Елизарьев, который также принял участие в форуме.

Председатель Союза велосипедистов РБ и лидер сообщества «ВелоУфа» Регина Билалова подняла важный вопрос обеспечения безопасности при велопередвижении. Эксперты обсудили создание специальных дорожек, безопасных стоянок, прокатов и правила движения для велосипедистов. Во второй половине форума обсудили вопросы строительства инфраструктуры в российских условиях и подняли вопросы доступной среды для инвалидов.