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В Уфе началось строительство третьего Бельского моста

Добавлено: 09.07.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе началось строительство третьего Бельского моста

В Уфе началось строительство третьего Бельского моста. На месте возведения сооружения врио Главы Башкирии Радий Хабиров торжественно заложил первый камень, что символизировало начало работ. По задумке вставка между двумя мостами значительно разгрузит выезд из города и въезд в Уфу, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как ранее сообщал председатель государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, решения относительно судьбы моста 1956 года постройки пока не принято. Скорее всего, это будет пешеходный мост, который будет интегрирован в общую систему набережной, которая сегодня также реконструируется и строится к 100-летию образования республики.

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Автомобилисты во время возведения моста не почувствуют неудобств. Во время строительства проезд перекрывать не планируют. Известно, что на создание трехполосной вставки выделено 3,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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