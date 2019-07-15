В рейсы между населенными пунктами Башкирии вышли 20 новых автобусов

В Башкирии обновляется автопарк междугородних автобусов. Так, на рейсы между населенными пунктами республики вывели 20 новых автобусов. Об этом сообщил врио Главы Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Мы сегодня первую партию автобусов по линии Башавтотранса пустили уже в рейсы. 20 автобусов у нас междугородних. Приятное впечатление производит работа в этой части по организации Башавтотранса. Я надеюсь, что так последовательно мы автопарк Башавтотранса заменим. Это тоже вопрос жизни и смерти, вопрос качественных услуг. Коллег с Башавтотранса мы поздравляем», – сказал Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram