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Муниципалитеты Башкирии получили 40 новых автобусов

Добавлено: 14.03.20
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Рубрика: Экономика
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Муниципалитеты Башкирии получили 40 новых автобусов

40 автобусов для обслуживания межмуниципальных маршрутов пополнили автопарк республики. Как сообщил глава региона Радий Хабиров, это первая партия – всего в этом году планируется приобрести более 500 автобусов.



Новые машины будут работать на самых востребованных направлениях – Стерлитамак, Ишимбай, Раевка, Давлеканово, Чекмагуш, Архангельское, Благовещенск

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«Всего мы запланировали в 2020 году приобрести 527 автобусов большой и средней вместимости. По мере поступления будем укомплектовывать новыми автобусами и другие маршруты. По нашему техзаданию производитель для удобства пассажиров добавил в комплектацию верхние полки для багажа и индивидуальное освещение над каждым сиденьем», — отметил Радий Хабиров.  
Глава региона также подчеркнул, что все новые автобусы оснащены терминалами оплаты по единой транспортной карте «Алга». 

Источник: gtrk.tv
Фото: instagram.com/khabirovradii
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