Муниципалитеты Башкирии получили 40 новых автобусов

40 автобусов для обслуживания межмуниципальных маршрутов пополнили автопарк республики. Как сообщил глава региона Радий Хабиров, это первая партия – всего в этом году планируется приобрести более 500 автобусов.







Новые машины будут работать на самых востребованных направлениях – Стерлитамак, Ишимбай, Раевка, Давлеканово, Чекмагуш, Архангельское, Благовещенск.

«Всего мы запланировали в 2020 году приобрести 527 автобусов большой и средней вместимости. По мере поступления будем укомплектовывать новыми автобусами и другие маршруты. По нашему техзаданию производитель для удобства пассажиров добавил в комплектацию верхние полки для багажа и индивидуальное освещение над каждым сиденьем», — отметил Радий Хабиров.

Фото: instagram.com/khabirovradii

Глава региона также подчеркнул, что все новые автобусы оснащены терминалами оплаты по единой транспортной карте «Алга».