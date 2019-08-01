В Куюргазинском районе хотят возобновить работу местного спирткомбината. Завод простаивает уже шестой год, а 300 его сотрудников сидят без дела, сообщает сайт Newsbash.ru.





Ермолаевский спиртоводочный комбинат, в былые времена гремевший на всю страну, уже шестой год простаивает без дела. Из 300 сотрудников большая часть до сих пор без работы.

«Эшелонами отправляли спирт по заказу минобороны для подачи фронтовых «100 грамм». На передовые позиции и для госпиталей».

«Мы с радостью ходили на работу, нам вовремя платили зарплату. Очень активно работал у нас профком. Мы семьями ездили отдыхать в Нугуш. Наши дети ездили в Крым. Очень дружный был коллектив, мы жили как одна семья».

«Речь идёт о создании нового акционерного общества, где было бы возможным вхождение государства именно имуществом данного комплекса. У нас уже есть энтузиасты, группа компаний, которая готова войти капиталом в новое АО и начать производство. Мы готовим данный проект для рассмотрения на «Инвестчасе» в администрации Главы РБ. И надеемся, что положительное решение по данному вопросу будет получено».

Продукция комбината занимала призовые места на всевозможных выставках. Впрочем, выпускали не только водку и спирт, но и газированные напитки, квас, а также бутилированную воду. А в лучшие годы, вспоминают старожилы, численность рабочих на заводе достигала 1000 человек. Во время Великой Отечественной комбинат выполнял крупный заказ минобороны. Работая практически круглые сутки, он снабжал спиртом фронт.История спиртоводочного комбината тесно связана с развитием села. Комбинат был основан ещё в 19 веке. Это одно из старейших перерабатывающих предприятий республики.Винокуренный завод появился в Ермолаево в 1868 году, а через три десятка лет деревянное здание перестроили — уже в кирпичном исполнении оно сохранилось до наших дней. В 20 веке здесь открылись новые цеха, и все они находятся в рабочем состоянии. То есть производство можно запускать хоть завтра.Таких крупных предприятий в райцентре больше нет. В своё время оно давало 70 процентов валового оборота Куюргазинского района. Комбинат даже обеспечивал сотрудников бесплатным жильём. Этот двухэтажный дом на 15 семей построили в начале двухтысячных. Все соседи — в прошлом коллеги. Даже после потери рабочих мест они продолжают тесно общаться.В 2014 году активы предприятия выставлялись на продажу. Тогда комбинат оценивали не менее чем в 230 миллионов рублей — почти столько же требовалось на модернизацию комбината. Для возобновления работы сегодня нужно перепрофилировать производство, уверены в районной администрации. Предлагается открыть завод глубокой переработки зерна — из него можно получать крахмал, глютен, биоэтанол и барду на корм животным.

Перепрофилирование производства потребует вложений — около 200 миллионов рублей. В «Башспирте», куда входит Ермолаевский спиртоводочный комбинат, пока от комментариев отказываются. Но известно, что с ними переговоры тоже ведутся — идёт поиск инвестора. И если они увенчаются успехом, то завод получит вторую жизнь.

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