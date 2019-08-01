В Куюргазинском районе хотят возобновить работу местного спирткомбината
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В Куюргазинском районе хотят возобновить работу местного спирткомбината. Завод простаивает уже шестой год, а 300 его сотрудников сидят без дела, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ермолаевский спиртоводочный комбинат, в былые времена гремевший на всю страну, уже шестой год простаивает без дела. Из 300 сотрудников большая часть до сих пор без работы.
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Юрий Шмельков, бывший работник Ермолаевского СВК:
«Эшелонами отправляли спирт по заказу минобороны для подачи фронтовых «100 грамм». На передовые позиции и для госпиталей».История спиртоводочного комбината тесно связана с развитием села. Комбинат был основан ещё в 19 веке. Это одно из старейших перерабатывающих предприятий республики.
Винокуренный завод появился в Ермолаево в 1868 году, а через три десятка лет деревянное здание перестроили — уже в кирпичном исполнении оно сохранилось до наших дней. В 20 веке здесь открылись новые цеха, и все они находятся в рабочем состоянии. То есть производство можно запускать хоть завтра.
Таких крупных предприятий в райцентре больше нет. В своё время оно давало 70 процентов валового оборота Куюргазинского района. Комбинат даже обеспечивал сотрудников бесплатным жильём. Этот двухэтажный дом на 15 семей построили в начале двухтысячных. Все соседи — в прошлом коллеги. Даже после потери рабочих мест они продолжают тесно общаться.
Татьяна Конева, бывший работник Ермолаевского СВК:
«Мы с радостью ходили на работу, нам вовремя платили зарплату. Очень активно работал у нас профком. Мы семьями ездили отдыхать в Нугуш. Наши дети ездили в Крым. Очень дружный был коллектив, мы жили как одна семья».В 2014 году активы предприятия выставлялись на продажу. Тогда комбинат оценивали не менее чем в 230 миллионов рублей — почти столько же требовалось на модернизацию комбината. Для возобновления работы сегодня нужно перепрофилировать производство, уверены в районной администрации. Предлагается открыть завод глубокой переработки зерна — из него можно получать крахмал, глютен, биоэтанол и барду на корм животным.
Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района:
«Речь идёт о создании нового акционерного общества, где было бы возможным вхождение государства именно имуществом данного комплекса. У нас уже есть энтузиасты, группа компаний, которая готова войти капиталом в новое АО и начать производство. Мы готовим данный проект для рассмотрения на «Инвестчасе» в администрации Главы РБ. И надеемся, что положительное решение по данному вопросу будет получено».
Перепрофилирование производства потребует вложений — около 200 миллионов рублей. В «Башспирте», куда входит Ермолаевский спиртоводочный комбинат, пока от комментариев отказываются. Но известно, что с ними переговоры тоже ведутся — идёт поиск инвестора. И если они увенчаются успехом, то завод получит вторую жизнь.
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