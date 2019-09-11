Во всех муниципальных образованиях Башкирии появятся дворы главы республики

Во всех муниципальных образованиях республики со следующего года появятся дворы главы Башкортостана. Об этом сегодня во время посещения уфимского микрорайона «Сипайлово» сказал руководитель республики Радий Хабиров. По его словам, подобные программы уже есть в нескольких регионах, сообщает сайт Newsbash.ru.





Финансироваться эти дворы будут из фонда главы республики. Определять такой двор будут сами жители муниципалитетов путем голосования, потом заявка будет поступать лично главе региона.

«По тому двору, который выигрывает, мне подается заявка, и я начинаю его финансирование. На один двор планируем выделять 5 млн рублей. Если двор большой, то за эти деньги там можно будет поставить детскую площадку, если дворовая территория не такая большая, то за эти деньги его можно будет полностью благоустроить. Я буду понимать, что этот двор благоустраивается от главы республики, и это, конечно, приятно», — сказал Радий Хабиров.

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